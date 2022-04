"Maideni nie mają monopolu na riffy". Zespół Ceti nagrał najbardziej klasyczny album od lat

Grzegorz: No NRD-owskie (śmiech). Mam do tej płyty trochę sentymentu i cieszę się, że Metal Mind to wydał, ale płyt z okresu, w którym śpiewałem w Turbo, już praktycznie nie słucham. To jednak 40 lat różnych produkcji. Z tą płytą wiąże się pewna anegdota. Pierwszy materiał był nagrywany przez niejakiego "Polo". Poszedłem z Maryśką odsłuchać materiał, to była Metalmania 87. Okazało się, że facet odwrócił taśmę i nagrywał wszystko na lewej stronie. Trzeba było ten materiał zagrać jeszcze raz na kolejnej Metalmanii rok później. Okładka jest ładna. Jerzy Kurczak pokazał się z dobrej strony. Cieszę się z reedycji, bo do tej pory nie było tej płyty na kompakcie. Wbrew pozorom są lepsze materiały live Turbo, np. Metalmania z 2005 roku. Walczę, by to wydostać. Można to wydać i brzmiałoby 1000 razy lepiej niż to, ale ludzie mają sentyment. Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której nigdy nie mówiłem. Gdy zaczyna się utwór "Ostatni Wojownik" to słychać dość długą partię bębnów. Trzeba było wtedy szybko zmienić taśmę. Dziuba przybiegł i zawołał "Chłopaki, grajcie cokolwiek! Trzeba zmienić taśmę!". Na szczęście tak szybko zmienili, że udało się nagrać, to co Tomek Goehs zaczął już grać.