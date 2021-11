Karol Strasburger ma problemy ze zdrowiem. Co się stało?

- Karolowi spuchła boleśnie ręka i lekarze nie byli w stanie dojść dlaczego. Ten stan utrzymywał się bardzo długo - ból przez dwa miesiące był niemal nie do opanowania. Aktor pojawił się na pokazie mody i wychwyciły to aparaty. Była to dla niego krępująca sytuacja - zdradził informator.