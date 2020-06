Karol Strasburger o ojcostwie: "myślałem, że sobie nie poradzę"

Karol Strasburger o wyjeździe do Azji. "Podjąłem decyzję z Małgosią"

- Nie miałem dziecka na rękach w życiu, nigdy, obca sytuacja. Myślałem, że sobie nie poradzę, ale w jakimś momencie staje się to naturalne - wyznał gospodarz "Familiady" . Dziś, jak twierdzi, czerpie z tacierzyństwa prawdziwą radość, choć wciąż zdarzają się sytuacje, w których zdaje się na swoją małżonkę.

- Boje się czasem, żeby mi (dziecko - przyp.red.) z ręki nie wypadło. Mówię wtedy 'Małgosia bierz to na siebie', bo ja się boję - zdradził aktor, który wyraźnie dba o ty, by nie zrobić córeczce najmniejszej krzywdy. Jak przyznał, trudno mu nawet znieść profilaktyczne szczepienia córeczki, tak bardzo wzrusza go jej płacz.