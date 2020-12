Karolina Korwin Piotrowska kpi z artykułu "Elle". Polecili kosmetyki na strajk kobiet

Gwiazdy wspierają protesty kobiet

"Bo 'branża beauty staje po naszej stronie', czyli dostajemy propozycje tego, co trzeba kupić, żeby poczuć rewolucje. I jaka szminka zrobić sobie czerwona błyskawice. Pomadka w czerwieni za 89, paletą do powiek 139 no i zapach za 525 zeta. Do tego 'mascara zwiększająca objętość rzęs' za 125. Najtańszy jest lakier. 44. Taniocha. Bycie rewolucjonistką trochę jednak kosztuje" - zauważa na Instagramie.