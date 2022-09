Karolina Pisarek jest wdzięczna mężowi. Nie potrafi znaleźć słów, zamieściła zdjęcie

"Żadne słowa nie mogą opisać wdzięczności za to, że jesteś obecny w moim życiu. Dziękuję za wszystko" - napisała (w wolnym tłumaczeniu na polski, bo wpis zamieściła w języku angielskim) we wtorek wieczorem na swoim Instagramie Karolina Pisarek, kierując te słowa do męża, Rogera Salli. To właśnie u jego boku i ich ukochanego czworonoga, modelka powoli wraca do sił.