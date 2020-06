To już pewne! Karolina Pisarek została singielką

Szczęśliwa Karolina Pisarek: "Mój chłopak chce częściej przyjeżdżać do Polski. Pokazuje w ten sposób, że mnie kocha"

Zastanawiające jest jednak to, że Karolina Pisarek przeprosiła w tej sytuacji swoich fanów: "Przepraszam, że znów Was zawiodłam rozstaniem" - napisała. Internauci od razu to wyłapali. Część z nich była wręcz oburzona. Twierdzili, że nie rozumieją, jak Pisarek może przepraszać obcych ludzie za to, że nie wyszło jej w związku.