Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to coś więcej niż przyjaźń? Hakiel tylko wzdycha

– Proszę pana, nie komentuję tego – odparł krótko Kurzajewski. Dziennikarz gazety nie dawał za wygraną i starał się dowiedzieć, czy z Cichopek łączy go tylko przyjaźń. 49-latek powtórzył tylko to, co wiemy wszyscy, czyli że prowadzą razem "Pytanie na śniadanie".