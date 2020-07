Kowalska opublikowała pierwsze zdjęcie córki po wyjściu ze szpitala

Kasia Kowalska o trudnej sytuacji swojej córki powiedziała fanom w marcu tego roku . Był szczyt pandemii, więc mnóstwo osób było przekonanych, że córka artystki jest chora na COVID-19. Tym bardziej, że dziewczyna zachorowała, przebywając w Wielkiej Brytanii i to tam trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii. Sytuacja po jakimś czasie się wyjaśniła, choć nie zabrakło gorzkich słów Kowalskiej. Piosenkarka czekała na pierwsze spotkanie z córką. Są już razem!

Wygląda na to, że sytuacja się powoli normuje. Co cieszy, bo obie panie w ostatnich tygodniach przeszły wyjątkowo wiele przykrych sytuacji.

Po tym, gdy Kowalska przyznała, że córka nie miała koronawirusa, wylał się na nią potężny hejt . W gorzkich słowach pełnych ironii komentowała: "Przecież to niesprawiedliwe. Najpierw podejrzewają lekarze, że to ten, a później mówią, że nie ten. Okropieństwo! Przecież teraz nasze łzy i modlitwy straciły na wartości. Jak śmiałaś córeczko zachorować jednak na coś innego?! Piszą do ciebie pełni troski rodacy".

Pisała: "Mam dla was jednak nadzieję. Przytoczę rozmowę dwóch pań w kolejce. 'Słyszała pani, że ta córka Kowalskiej nie miała tego koronawirusa?'. A druga na to: 'Co pani powie, a tak płakała jej matka'. 'No ale jak nie miała, to może jeszcze zachorować' - dodaje pani po chwili" - cytuje.