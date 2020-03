Kasia Tusk ćwiczy w domu. Na zdjęciach niepozorny gadżet, który kosztuje majątek

Kasia Tusk swoim najnowszym wpisem zrobiła reklamę producentowi spodni, bluzy z kapturem, dresu dla dziecka, a nawet jedwabnej gumki do włosów. Uwagę wielu obserwatorów przykuł jednak nieoznakowany gadżet marki Chanel. Mowa o czarnej macie do jogi z charakterystycznym logo francuskiego domu mody. Zwyczajne karimaty wykorzystywane do ćwiczeń na podłodze kosztują kilkadziesiąt złotych, za specjalne maty do jogi trzeba już zapłacić nawet kilkaset złotych. Kasia Tusk może sobie pozwolić na większy luksus – jej mata do jogi kosztowała w jednym ze sklepów internetowych prawie 15 tys. zł.