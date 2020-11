Postawiła na luksus. Kasia Tusk nie nosi zwykłej maseczki

Maseczka ochronna twarzy, już nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale także na wolnym powietrzu to już nasza codzienność. Wielu z nas dba jednak o to, by ten nieodłączny element każdego wyjścia z domu nie tylko skutecznie chronił przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale i zdobił. W sprzedaży znajdziemy bogatą ofertę maseczek, w różnych fasonach i wzorach. Różnią się także materiałem, z których je wykonano. Najpopularniejsze są te bawełniane, ale ci, którzy poszukują jakości premium, znajdą też maski wykonane z jedwabiu.