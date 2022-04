Katarzyna Bosacka brała ślub w ciąży. Swojego partnera znała zaledwie pół roku

Katarzyna Bosacka jest dobrze znana wizom telewizji. Dziennikarka od lat prowadzi programy konsumenckie dotyczące stylu życia, zakupów. Radzi, co kupować, a czego unikać, sprawdza, co na sklepowych półkach jest zdrowe, a czego lepiej nie jeść. W TVN Style prowadziła "Salon piękności", "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Obecnie działa na YouTubie, gdzie ma kanał EkoBosacka. Pojawia się też w "Dzień Dobry TVN".