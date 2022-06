Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel na jednej imprezie. Zrobili to dla córki

Dawni małżonkowie są jednak zgodni co do podziału majątku i opieki nad dziećmi. - Oboje pracujemy nad tym, żeby Adam i Helenka jak najmniej odczuli skutki naszego rozstania. Uważnie ich obserwuję i mam pełne przekonanie i poczucie, że tak właśnie jest. To są lata zainwestowanego czasu, uwagi, bliskości i miłości, które teraz procentują - zapewniła Cichopek w rozmowie z "Twoim Imperium".