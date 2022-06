Kulisy afery wokół pary. Wiadomo, jak zarabiali

- Marcin przez długie lata kontrolował finanse Kasi i wystawiał faktury za jej pracę na swoją firmę. Teraz, kiedy Kasia się usamodzielniła, obroty jego firmy drastycznie spadły, a szkoły tańca to naprawdę trudny interes. Na dodatek Kasia zawsze z ochotą i wielkim poświęceniem wspierała jego akademię, nie patrząc na to czyja to firma i czy ma z tego zyski - twierdzi informator portalu Jastrząb Post.