Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel z dziećmi. Ich pociechy to skóry zdjęte z rodziców

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel od 11 lat są małżeństwem. Zakochani doczekali się też dwójki dzieci: syna Adama (ur. 2009 r) i córki Heleny (ur. 2013 r.). Pociechy rosną jak na drożdżach i są coraz bardziej podobni do swoich sławnych rodziców. Dowodów nie trzeba daleko szukać. Wystarczy spojrzeć na kilka zdjęć, by upewnić się, że dzieciaki to małe klony Cichopek i Hakiela.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Adam to skóra zdjęta z taty, a Helenka to wykapana mama. Podobieństwo jest uderzające! Te same uśmiechy, mimika, kształt twarzy, a nawet fryzury! Też to widzicie?