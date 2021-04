Katarzyna Glinka w stroju kąpielowym. Chciała dorównać Koroniewskiej

Teneryfa to jeden z najgorętszych wakacyjnych kierunków ostatnich miesięcy i to wcale nie z uwagi na panujące tam temperatury. Hiszpańska wyspa, zwłaszcza w czasie pandemii, zyskała na popularności. To właśnie tam wytchnienia od przytłaczającej rzeczywistości szuka wiele polskich gwiazd. Jesienią swoje akumulatory ładowały na Teneryfie Maja Bohosiewicz i Olga Frycz, w grudniu Lara Gessler i Katarzyna Glinka, a tuż przed Wielkanocą na Wyspy Kanaryjskie wyleciała z kraju Małgorzata Socha z rodziną i małżeństwo Dowborów. To właśnie instagramowe relacje z wypoczynku tych ostatnich sprowokowały do żartów wspomnianą już Katarzynę Glinkę.