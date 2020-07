Katarzyna Skrzynecka na planie "Kogla-mogla 4". Te rzęsy robią wrażenie

Szybciej niż planowano ruszyły zdjęcia do 4. części "Kogla-mogla", którego scenarzystką jest Ilona Łepkowska. Aktorzy w połowie lipca wkroczyli na plan zdjęciowy, by zrealizować kolejną odsłonę komediowego hitu. "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" w reżyserii Kordiana Piwowarskiego, mimo mieszanych recenzji krytyków, został doceniony przez publiczność. Był jedną z najczęściej oglądanych produkcji 2019 roku - przyciągnął do kin 2,4 mln widzów. Także w najnowszej części "Kogla-mogla" zobaczymy plejadę polskich gwiazd m.in. Grażynę Błęcką-Kolską,Katarzynę Łaniewską, Annę Muchę, Nikodema Rozbickiego czy Macieja Zakościelnego.