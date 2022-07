Katarzyna Skrzynecka pokazała córkę. Fani są zachwyceni jej urodą

Zważywszy na to, że wciąż nie brakuje jej zawodowych zobowiązań i propozycji, aktorka wyrobiła sobie umiejętność zręcznego łączenia pracy i czasu wolnego. Tak, by jak najwięcej chwil móc poświęcać bliskim. Wakacje to okres, kiedy udaje się to zorganizować zdecydowanie łatwiej.