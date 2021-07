Katarzyna Zielińska czule pożegnała matkę. Piękne słowa aktorki w kościele

"Mamusiu postanowiłam wraz z Kalusią napisać do ciebie list. Twój wnuczek Henio od tygodnia pisze do ciebie piękne listy i widzę, że to działa. To najtrudniejszy monolog, który muszę wygłosić w swoim życiu. Byłaś bardzo skromna. Miałaś do siebie ogromny dystans. Będzie nam tego bardzo brakowało. […] Kochamy cię za naszych przyjaciół. Dla ciebie liczył się każdy człowiek. […] Nie usiądziesz już w kawiarni Karoliny ani na mojej premierze. […] Patrz tam z góry na nas i naszego tatę. My wszyscy musimy teraz to sobie poukładać. […] Nigdy nie lubiłaś spacerów. Zawsze toczyliśmy o to boje. Teraz nas zaskoczyłaś. Wybrałaś się na spacer sama. Sama, ponieważ tak ci się zachciało. Wiem, że się go bałaś, bo jest on długi i w nieznane. Podobno jest tam pięknie i oddycha się tam pełną parą. […] Teraz niebo jest jeszcze bardziej niebieskie i ma kolor Twoich szafirowych oczu. Musimy uszanować twoją decyzję" - przytoczył słowa aktorki lokalny portal starosadeckie.info.