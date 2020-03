Kate i William kontynuują oficjalną wizytę w Irlandii

Trwa trzydniowa oficjalna wizyta księcia Williama i księżnej Kate w Irlandii. Mówi się, że te parę dni mają mieć symboliczny charakter wobec Brexitu i podkreslić więź Królowej Elżbiety z Irlandią.

Jest to niezmiennie ich stały obszar zainteresowań. Jeszcze zanim Harry został mężem Meghan, we trójkę założyli inicjatywę Heads Together. Od niedawna książę William razem z brytyjskimi piłkarzami szerzy wiedzę na temat emocji, depresji, psychiki. Głośno mówi o sprawach, które do tej pory były tabu.