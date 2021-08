Pośle syna do szkoły z internatem? Chce mu zapewnić "normalne" życie

Książę George jest aktualnie trzeci w kolejce do brytyjskiego tronu za swoim dziadkiem Karolem i ojcem Williamem. Chłopiec skończył niedawno 8 lat i już jest przygotowywany do ewentualnego objęcia tronu. Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, że rodzice małego księcia kładą duży nacisk nie tylko na szkolną edukację i naukę dworskich manier, ale także na przyzwyczajenie go do wykonywania codziennych, zwykłych obowiązków.