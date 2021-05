Kate i William założyli kanał na YouTube. Zamieścili pierwsze nagranie

Szybko można zauważyć, że debiutanckie wideo jest bardzo profesjonalnie zmontowane. Na materiale widzimy fragmenty z podróży książęcej pary, a także kadry, na których wypoczywają na kanapie. To właśnie wtedy William tłumaczy małżonce, że są nagrywani. - Przy okazji musisz uważać na to, co mówisz, bo ci goście wszystko nagrywają - powiedział, wskazując na operatorów.