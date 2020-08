Księżna Kate jest załamana. Winą obarcza Meghan Markle

Księżna Kate nie radzi sobie z rozłamem, który zapanował w jej rodzinie. Do dziś nie może pogodzić się z faktem, że Meghan i Harry zdecydowali się opuścić pałac i żyć na własnych warunkach za oceanem. Przeżywa też załamanie braterskich relacji między Williamem a jego młodszym bratem.

- Nie ma wątpliwości, że przepaść między Harrym i Williamem głęboko wpłynęła na Kate. To ją denerwuje i dołuje. Jest załamana - powiedział "New Idea" Andrew Morton, autor książki "Diana: Her True Story - In Her Own Words".

Załamanie relacji między arystokratami, określanymi niegdyś mianem "Fantastycznej Czwórki", zostało ujawnione wraz z wydaniem książki "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family".

Meghan zmieniła wizerunek

Autorzy potwierdzają w publikacji, że Markle i księżna Cambridge rzeczywiście za sobą nie przepadają. Nie są w stanie wspólnie zasiąść przy jednym świątecznym stole, jedna jest zazdrosna o popularność drugiej, obie jak lwice walczą o sympatię królowej - to tylko część z zarzutów, jakie od lat pojawiają się pod ich adresem.

Niechęć księżnych negatywnie wpływała też na relacje Wiliama i Harry'ego. Gdy młodszy następca tronu zdecydował się odłączyć od rodziny królewskiej i wyprowadzić za ocean, przepaść między braćmi zaczęła się pogłębiać.

- Jako lojalna żona zdecydowanie stanęła po stronie męża. Zawsze tak będzie, to oczywiste. Smutny jest fakt, że bracia nie potrafili się dogadać. Wszyscy w rodzinie królewskiej wiedzą, że William i Harry poszli różnymi drogami, ale nikt nie chce, by walczyli ze sobą przez następne 50 lat, tym bardziej że kiedyś byli sobie bardzo bliscy. Obecna sytuacja nie jest łatwa i nie sprzyja monarchii - podsumował Morton w "New Idea".

Materiały prasowe Okładka "New Idea"