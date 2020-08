Meghan Markle świętuje 39. urodziny. Rodzina królewska sprawiła jej przykry "prezent"

Rok 2020 zostanie zapamiętany jako przełomowy dla brytyjskiej rodziny królewskiej. W styczniu książę Harry wraz z żoną Meghan i synem Archiem zdecydowali o odseparowaniu się od monarchii. Choć nie pozbyli się tytułów książęcych (ale nie można zwracać się do nich jako do królewskich mości), zrezygnowali z pełnienia funkcji publicznych oraz wyprowadzili się do Ameryki Północnej. Swoją decyzję motywowali faktem, że brytyjska prasa brukowa piętnuje Meghan Markle, a syn księżnej Diany bał się, że jego ukochana może skończyć tak tragicznie jak jego matka.

Być może 39-latka zrezygnuje z chęci powrotu do kariery zawodowej na rzecz rodziny. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że razem z Harrym planują jej powiększenie. Ta wiadomość z pewnością ucieszyłaby królową Elżbietę II, gdyby nie fakt, że obecnie jej najmłodszy prawnuk mieszka tysiące kilometrów od niej, co znacznie utrudnia monarchini doglądanie Archiego.

W zagranicznych tabloidach pojawiły się niedawno pierwsze doniesienia o kryzysie w małżeństwie Harry'ego i Meghan. Jednak jak śpiewał klasyk, "the show must go on", więc jak przystało na członków rodziny królewskiej (choć w ograniczonym zakresie) para pokazuje się światu tylko z szerokimi uśmiechami na twarzach.