Księżniczka Beatrycze jak Meghan Markle. Lista jej skandali nie ma końca

Dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa pogoń za newsem. Meghan nie jest już odgrodzona murem pałacu, a jej komfortu i bezpieczeństwa nie chroni sztab ochroniarzy i rzeczników. Stała się jeszcze łatwiejszym celem z tym, że teraz jej problemy nie dotykają już królowej. Ale czy to oznacza, że Elżbieta II może odetchnąć z ulgą? Ależ skąd.

Myli się ten, kto uważa, że wraz ucieczką krnąbrnej Markle nastał błogi spokój. Nie trzeba daleko szukać, by wskazać, że godną "zastępczynią" jest Beatrycze. Ona również przyprawiła królową o porządny ból głowy. Księżniczka i jej rodzina ma sporo za uszami, ale od początku.

Beatrycze jest córką Sary, księżnej Yorku oraz księcia Andrzeja. Tak, syna królowej, który jest oskarżany o przestępstwa seksualne i który przyjaźnił się z Jeffreyem Epsteinem . Gdy zarzuty i kolejni świadkowie zaczęli pogrążać księcia, ten w listopadzie 2019 r. został zmuszony do wycofania się z życia publicznego. Sprawa trwa, na jaw co rusz wychodzą nowe fakty, a reputacja księcia jest już właściwie zniszczona.

Ojciec Meghan również nie ułatwia życia swojej córce. Thomas Markle co rusz w przykry sposób komentuje jej decyzje i zachowanie . Robi byłej księżnej tzw. czarny PR, który negatywnie wpływa na jej wizerunek. Co tak bardzo mu się nie podoba? Przede wszystkim małżeństwo Meghan z księciem. A skoro już o związkach mowa...

Wszyscy pamiętamy, że gdy tylko Harry pokazał światu swoją narzeczoną, rozpętała się prawdziwa burza. Jak to? Następca brytyjskiego tronu chce ożenić się z rozwiedzioną amerykańską aktorką? Książę jednak postawił na swoim i mimo sprzeciwu wielu osób poślubił Meghan. Podobnie zrobiła również jego kuzynka, która też ma na swoim koncie kilka burzliwych relacji.

W 2005 r. Beatrycze spotykała się z Paolo Liuzzo. Miał być ślub i miłość do grobowej deski. Nic z tego. W 2006 r. księżniczka zakończyła związek, a media rozpisywały się o powodach tej decyzji. Szybko stało się jasne, że amerykański wybranek Beatrycze był zamieszany w sprawę zabójstwa studenta w Worcester w stanie Massachusetts.

Do trzech razy sztuka. W 2018 r. Beatrycze zaczęła spotykać się z milionerem Edoardo Mapellim-Mozzim, potomkiem włoskiej rodziny hrabiowskiej. Idealna partia? Nie dla królowej. Szybko bowiem dotarło do jej uszu, że wybranek jej wnuczki jest rozwodnikiem. Mało tego, mężczyzna ma syna z poprzedniego związku. Nie przeszkodziło to jednak parze w dotarciu na ślubny kobierzec i 17 lipca br. (w czasie pandemii, z dala od fotoreporterów) zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak".