Kate spotkała się z małą księżniczką. Spełniła marzenie chorej dziewczynki

Restrykcje podczas ścisłego lockdownu były rygorystyczne – Mila musiała być odizolowana od otoczenia. Nie było mowy o tym, by jej ojciec, który musiał chodzić do pracy, przyniósł koronawirusa do domu, szczególne, gdy dziewczynka przechodziła 4-miesięczną chemioterapię. Ujmujące ujęcie, które zrobiła mama dziewczynki, poruszyło Kate. Fotografia znajdzie się w najnowszej książce księżnej, zbierającej fotografie, które dokumentowały życie brytyjskiego społeczeństwa w 2020 r. Publikacja ma się ukazać pod koniec maja, ale Kate rozmawiała z małą bohaterką już jesienią.