Katy Perry i Orlando Bloom zostali rodzicami. Aktor pochwalił się zdjęciem

Związek Katy Perry i Orlando Blooma od początku należał do burzliwych. Para kilkakrotnie rozstawała się i wracała do siebie. Nic dziwnego, że sporym zaskoczeniem dla fanów była wiadomość o ciąży piosenkarki.

27 sierpnia rano na Instagramie Orlando pojawiło się zdjęcie, na którym widać malutką rączkę. Bloom pozwolił, by wiadomość o tym, że został ojcem przekazał UNICEF.

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

Piosenkarka i aktor, którzy są ambasadorami UNICEF mieli do przekazania coś jeszcze.

"Wiemy, że mamy szczęście i nie każdy może doświadczyć tak spokojnego porodu jak nasz. Społeczności na całym świecie wciąż doświadczają niedoboru pracowników służby zdrowia i co jedenaście sekund umiera kobieta w ciąży lub noworodek, głównie z przyczyn, którym można zapobiec. Od czasu COVID-19 znacznie więcej noworodków jest zagrożonych z powodu zwiększonego braku dostępu do wody, mydła, szczepionek i leków zapobiegających chorobom. Jako rodzice noworodka łamie to nam serca, ponieważ teraz bardziej niż kiedykolwiek wczuwamy się w zmagających się rodziców" - napisali i poprosili o wpłacanie darowizn na konto fundacji, która ma wspierać matki i dzieci.