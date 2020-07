Katy Perry i Orlando Bloom wybrali matkę chrzestną dla swojego dziecka. Jest nią wielka gwiazda

Katy Perry i Orlando Bloom już niedługo zostaną rodzicami. Celebrycka para zadecydowała już, kto zostanie matką chrzestną ich dziecka. Ich wybór padł na znaną gwiazdę kina.

Katy Perry i Orlando Bloom od czterech lat tworzą szczęśliwą parę. Zakochani spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Wokalistka w jednym z ostatnich radiowych wywiadów zdecydowała się przybliżyć temat jej powiększającej się rodziny. Wyznała, że jeszcze nie wybrali imienia dla pociechy. Uznali bowiem, że nadadzą je dopiero po porodzie. Co ciekawe, to nie jedyna para, która ma niestandardowe podejście do nadawania imion. Przypomnijmy, że ElonMusk i Grimes nazwali syna X ÆA-XII, czym wywołali niemałą burzę w mediach.

Wokalistka nie kryje, że ciąża naprawdę wywróciła jej życie do góry nogami i przytłoczyła ją mnogość emocji, które przeżywa w tym okresie. – To naprawdę szalony czas. Szalone jest to, że sprowadzasz na świat nowe życie – wyznała.

Perry i Bloom szykują się do powitania na świecie swojej córki, a przygotowania do porodu idą pełną parą. Para wybrała już nawet matkę chrzestną dla swojego dziecka. Ten zaszczyt przypadł Jennifer Aniston. Nie jest to zaskakująca decyzja, ponieważ gwiazda "Przyjaciół" i Katy Perry przyjaźnią się ze sobą od wielu lat.

- Katy i Jen są ze sobą bardzo blisko. Podczas kwarantanny spędzały ze sobą wiele czasu, wybierając się na wspólne spacery z zachowaniem bezpiecznego dystansu i zwierzając się sobie z problemów - donosi informator.

Nie będzie to pierwsze doświadczenie Jennifer Aniston w tej zaszczytnej roli. Aktorka jest już matką chrzestną 16-letniej obecnie Coco - córki Courteney Cox, czyli przyjaciółki z planu "Przyjaciół".