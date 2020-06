Katy Perry wspomina rozstanie z Orlando Bloomem: "Dosłownie złamało mnie na pół"

Katy Perry i Orlando Bloom od czterech lat tworzą szczęśliwą parę. Zakochani spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka . Mówi się o tym, że oczekują narodzin córeczki. Wokalistka w jednym z ostatnich radiowych wywiadów zdecydowała się przybliżyć temat jej powiększającej się rodziny. Wyznała, że jeszcze nie wybrali imienia dla pociechy. Uznali bowiem, że wybierze imię po jej narodzinach. Co ciekawe, to nie jedyna para, która ma niestandardowe podejście do nadawania imion. Przypomnijmy, że ElonMusk i Grimes nazwali syna X ÆA-XII , czym wywołali niemałą burzę w mediach.

- Moja kariera była na tej trajektorii, szła w górę, w górę i w górę, a potem zaszła ta mała zmiana, nie tak wielka z zewnątrz. Ale dla mnie było to sejsmiczne. Dałam tyle z siebie i to dosłownie złamało mnie na pół. Zerwałam z moim chłopakiem, który teraz zostanie tatusiem. Bardzo ważne było dla mnie bycie załamaną, abym mogła odnaleźć się w zupełnie inny sposób. I być bardziej wymiarową niż żyjąc przez cały czas jak spragniona gwiazda muzyki pop. Wdzięczność jest prawdopodobnie rzeczą, która uratowała mi życie, ponieważ gdybym jej nie znalazła, pogrążyłabym się we własnym smutku i prawdopodobnie po prostu skoczyła. Ale znalazłam sposoby, by być wdzięczną. Jeśli robi się naprawdę, bardzo ciężko, spaceruję i mówię: „Jestem wdzięczna, jestem wdzięczna”, mimo że mam cholerny nastrój - wyznała Katy Perry.