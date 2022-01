Katy Perry topless. Jej partner to skomentował

Katy Perry w sierpniu 2020 r. została mamą. Córka piosenkarki i Orlando Blooma ma teraz rok i pięć miesięcy. Jej mama pracowała niemal do samego porodu. Od momentu, gdy Daisy pojawiła się na świecie, łączy działalność artystyczną z macierzyństwem. Kilka dni temu wypuściła nowy klip do utworu "When I'm Gone". Teraz na jej instagramowym profilu pojawiło się kilka zdjęć wykonanych za kulisami nagrania.