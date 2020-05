Kayah rapuje o Morawieckim i Dudzie. Wytyka, kto cenzurował jej teksty

Akcja #hot16challenge2 ma się całkiem dobrze w polskiej części internetu. Po tym, jak w rapowanie włączył się prezydent, artyści dostali nową inspirację do pisania swoich tekstów w ramach wyzwania. Do "beefu na koronawirusa" dołączyła Kayah, która nagrała pewnie najciekawszy, politycznie niepoprawny kawałek.

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.

Premier poprawiał Kayah

W książce "Delfin" Piotr i Jakub Gajdzińscy opisywali przygotowania do imprezy BZ WBK, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. Kayah miała być gwiazdą wieczoru, co nie do końca pasowało przyszłemu premierowi, według relacji autorów książki.

O prezydencie i wyborach

"Dość zamętu, lęku wszystkich ludzi. This is wake up call, bo czas się budzić. Jeśli zarażać, to tylko miłością. Szczepić pozytywem, jednością, świadomością. Myśleć samodzielnie i opuścić stado baranów. Co wybierasz? W co wierzysz?" - słyszymy pod koniec.