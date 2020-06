Konflikt o pieniądze od państwa. Steczkowska chciała oddać Kayah dotację

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to z pewnością chodzi o pieniądze. Jakiś czas temu Kayah skrytykowała Justynę Steczkowską za to, że udało jej się dostać dotację od państwa na działalność artystyczną. Steczkowska tak się tym przejęła, że chciała oddać koleżance po fachu środki od Narodowego Centrum Kultury.

Kayah wyraziła się mocno o Steczkowskiej (ONS.pl)