Kayah komentuje rozstanie. Związek z młodszym biznesmenem był toksyczny

- Tak długo, jak nie przerobimy jakiejś sprawy, tak długo będziemy mieli toksyczne związki, tylko będą się zmieniały twarze. Jedyne co fajne, to to, że mogłam z siebie taką emocję wyrzucić. Nie ukrywam, że jest to oparte o moje autentyczne przemyślenia, emocje i zdarzenia. Pisałam ten tekst jadąc po jakiejś konfliktowej sytuacji do Gdańska, do przyjaciela, właśnie po to, żeby odnaleźć spokój w sobie. Także jest to tekst prawdziwy - przyznała Kayah.