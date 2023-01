Kazadi w bikini. Wylądowała na wyspie Jamesa Bonda

Co ciekawe, Kazadi na końcu swojego wpisu spytała internautów o to, co myślą na temat tego, że najnowszy agent 007 "podobno będzie kobietą". Akurat ta plotka już dawno temu została zdementowana, ale fani nawet nie zwrócili na to uwagi. Zgodnie pochwalili gwiazdę za urodę i sylwetkę. Jak ktoś stwierdził, Kazadi sama nadaje się na "dziewczynę Bonda".