Kazik bezlitośnie o TVP i Sasinie. "Zdejmij ten garnitur, k***a, chodź się zamienimy"

"Oddział beznadziejnych przypadków" – taki tytuł nosi piosenka poznańskiego zespołu heavy metalowego Satori, w której gościnnie pojawia się Kazik Staszewski. Teledysk do kawałka trafił do sieci we wtorek i w ciągu kilku godzin dorobił się bez mała 30 tys. odtworzeń. "Oddział beznadziejnych przypadków" to wyznanie padającego z nóg pracownika służby zdrowia, który zderza swoją rzeczywistość z narracją Telewizji Publicznej i słowami polityków. Teledysk zaczyna się od sceny, w której dwóch polityków gra w szachy, a wokół nich "padają" kolejni lekarze.