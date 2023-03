Kazik i Ania wytrzymują ze sobą od 39 lat. Ale lekko nie jest

Kazik miał cztery lata, kiedy ojciec porzucił rodzinę i wyjechał do Francji. Chłopak wychowywał się sam z mamą. Długo nosił w sobie żal za to, że tata go odepchnął. Jak sam przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", to uczucie do ojca podświadomie wpłynęło na jego życie prywatne