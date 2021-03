Kękę nie pije alkoholu od 6 lat. Zamieścił osobisty okolicznościowy post

Piotr Siara kilka lat temu rapował tylko dla siebie, a na co dzień roznosił listy. Wszystko zaczęło zmieniać się, gdy jego kariera nabrała rozpędu. Jego twórczość zaczęła docierać do coraz szerszych kręgów odbiorców. Od 2013 r. wydał kilka albumów solowych. Raper trafił swoją szczerością i bezkompromisowym przekazem do imponującego grona fanów. I z niszowego stał się bardzo popularnym muzykiem.