Ken Shimura nie żyje. Japoński komik był zarażony koronawirusem

Ken Shimura trafił do szpitala 20 marca. Wykryto u niego obecność koronawirusa. Lekarze stwierdzili też, że wystąpiły objawy choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem). Do tego japoński komik nabawił się zapalenia płuc. Podłączono go do respiratora, ale jego życia nie udało się uratować. Jak podaje agencja AP, zmarł w niedzielę 29 marca w wieku 70 lat. Jest pierwszą sławną ofiarą pandemii koronawirusa w Japonii.