Schudła już 19 kg. Zademonstrowała, jak tego dokonała

Małgorzata Rozenek od czerwca jest szczęśliwą mamą małego Henryka. I choć maluch jest oczkiem w jej głowie, nie zamierzała spędzić długich miesięcy na urlopie macierzyńskim. Perfekcyjna Pani Domu nie tylko błyskawicznie wróciła na salony i plan programu "Projekt Lady", ale również do ćwiczeń. Prezenterka dobrze wie, że idealny wygląd to w show-biznesie niemalże obowiązek. Robi zatem wszystko, by wrócić do figury sprzed ciąży. I całkiem nieźle jej to wychodzi.