Kim Kardashian nawet w dresie wygląda zjawiskowo. Szczególnie bez bluzki

Pierwszy raz stanęła na ślubnym kobiercu w wieku 19 lat. Małżeństwo z producentem muzycznym Damonem Thomasem przetrwało trzy lata (to on wniósł o rozwód). Później wybrankiem najsłynniejszej Kardashianki został koszykarz NBA Kris Humphries. Tym razem to Kim złożyła pozew rozwodowy i to już 72 dni po ślubie. Do formalnego rozstania doszło jednak dopiero po trzech latach.