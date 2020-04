Kinga Rusin ostrzega przed wchodzeniem do parków i lasów: "Mamy w Polsce straszną suszę"

Rząd przywrócił możliwość chodzenia po parkach i lasach. W związku z tym Kinga Rusin postanowiła ostrzec Polaków przed potencjalnymi pożarami w obszarach leśnych. Ze względu na brak opadów jest duże prawdopodobieństwo ich występowania.

Od 20 kwietnia ponownie można wchodzić do parków i lasów, ale z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych osób. Kinga Rusin w apelu do swoich fanów przyznała, że "kontakt z przyrodą to zdrowie dla naszego ciała i ducha". Jednak uważa, że Polacy powinni być ostrożni, by nie trafić na palącą się trawę. Ze względu na suszę pożary w lasach mogą występować dość często

"Ale wchodząc teraz do lasu uważajmy, żeby nie zaprószyć w nim ognia! Mamy w Polsce straszną suszę. W niektórych rejonach, po bezśnieżnej zimie, na wiosnę nie spadła kropla deszczu. Wysychają nawet biebrzańskie mokradła, obniżył się znacznie poziom wody w rzekach i jeziorach, a także poziom wód gruntowych. Wilgotność leśnej ściółki jest dramatycznie niska" - czytamy w treści jej posta na Instagramie.

Rusin przytoczyła kilka statystyk, odnośnie liczby pożarów w tym roku. "Łącznie od początku roku straciliśmy ok. 240 ha lasów... Tak źle nie było od dawna. Biorąc pod uwagę zwiększane sukcesywnie od 5 lat kwoty na wycinkę drzew, w tym starodrzewia, Polska traci w zastraszającym tempie swoje zielone płuca, my miejsca odpoczynku, a dziko żyjące zwierzęta swój dom. Chrońmy to co pozostało!" - napisała.

Prezenterka telewizyjna zaapelowała, by dzwonić po odpowiednie służby, jeśli ktoś zobaczy pożar. Zaleciła też oszczędzać wodę. "Jeżeli sprawdzą się długoterminowe prognozy to lato może być wyjątkowo upalne i, niestety suche" - stwierdziła.