Kinga Rusin zaprosiła Piotra Kraśkę na Kostarykę? "Ma nadzieję, że wkrótce przyleci"

Jeszcze kilka lat temu Kinga Rusin i Piotr Kraśko na co dzień łączyli relacje zawodowe i prywatne, pracując razem na antenie "Dzień dobry TVN". To właśnie w redakcji śniadaniowego programu TVN wiosną 2016 roku dziennikarz znalazł posadę po tym, jak Jacek Kurski przeprowadził czystki w TVP. Wiele mówiło się wówczas o tym, że to właśnie Kinga Rusin pomogła urzeczywistnić telewizyjny transfer kolegi. Niestety, w ostatnim czasie Piotr Kraśko nie ma dobrej prasy.