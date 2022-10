"Kładli nas na stole...". Paris Hilton ujawnia szczegóły napaści seksualnych

"To działo się z kilkoma różnymi pracownikami, którzy kazali nam kłaść się na stołach, po czym wsadzali nam palce, a my nie wiedziałyśmy, co się dzieje. Nie brał w tym udział żaden lekarz i to było przerażające" - opisuje Paris. "To jest coś, co zablokowałam w sobie na wiele lat, ale gdy teraz o tym myślę jako dorosła kobieta, wiem, że to zdecydowanie było molestowanie seksualne" - dodała.