Klaudia Halejcio na planie "Top Model". Fani zwracają uwagę na jej koleżankę

Jesienią na antenie TVN pojawi się kolejna 9. edycja programu dla marzących o karierze w modelingu. W przygotowaniach do show nie przeszkodziła nawet pandemia, bo zaplanowane na wiosnę castingi przeprowadzono online. Na nieco ponad miesiąc przed startem nowego sezonu w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej przecieków z planu. Niedawno kilka zdjęć z nagrań do "Top Model" opublikowała Klaudia Halejcio . Jak się okazuje, aktorka będzie gościem specjalnym show, choć jak zdradziła na Instagramie, nie miała z tego powodu taryfy ulgowej u oceniających ją jurorów.

Halejcio: "Traktuję swój Instagram jako specjalny album"

Uwagę fanów przyciągnęła nie tylko Klaudia Halejcio, ale i towarzysząca jej na planie inna piękność. Wiele osób zauważyło w komentarzach, że dziewczyny są do siebie bardzo podobne. Ruszyły domysły, co panie mają ze sobą wspólnego i czy przypadkiem nie są to więzy krwi.