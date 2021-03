Były mąż Liszowskiej ma kłopoty. Musiał podać się do dymisji

Joanna Liszowska i szwedzki biznesmen Ola Serneke wzięli ślub w 2010 r. Z tego związku mają dwie córki - Emmę i Stellę. Rozwiedli się w 2018 r. ale dopiero rok później informacja obiegła media. Problemem była praca partnera aktorki, za bardzo go pochłaniała.

Co prawda nie naruszył żadnych przepisów, ale zaliczył sporą wpadkę wizerunkową, przez co zaufanie do jego firmy drastycznie spadło. Z tego powodu zrezygnował z funkcji prezesa i dyrektora generalnego Serneke Group. Odszedł też z zarządu spółki.