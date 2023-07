"Kłopoty w raju". Piszą o małżeńskich problemach Harry'ego i Meghan

Warto dodać, że jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że Harry ma wyruszyć w solo podróż do Afryki, by nakręcić z Netfliksem nową produkcję, w której opowiedziałby o projektach rozpoczętych przez księżną Dianę. Być może to właśnie stąd wzięły się plotki o rozłące Susseksów.