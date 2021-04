Kłopoty w raju? "To jakaś bzdura, głupota!"

O Krzysztofie Rutkowskim i jego miłosnych podbojach krążą legendy. Pierwszą żoną detektywa, która z impetem wkroczyła w świat mediów, ale trzecią, licząc jego wszystkie małżeństwa, była Anna Rutkowska. To ona stworzyła taki obraz celebryty, jakiego znamy do dziś. To ona założyła agencję detektywistyczną i zajęła się wykreowaniem wizerunku męża.