Kolejna aktorka demaskuje Toma Cruise'a. "Od lata manipuluje wizerunkiem"

"Czas najwyższy, aby ludzie w końcu przejrzeli na oczy. Tom Cruise od lat manipuluje swoim wizerunkiem, aby wszyscy myśleli, że jest miłym facetem" - cytuje słowa Leah Remini Us Magazine.

O co chodzi? Zdaniem Remini, która od dziecka była wychowywana w sekcie i odeszła z niej w 2013 r., Tom Cruise, jako wysoko postawiona osoba w Kościele, wykonuje swego rodzaju misję.

- Trzeba mieć duże jaja, żeby zrobić to, co ona. Jeśli będzie więcej chętnych mówić o tym w ten sposób i wystarczająco odważnych, w końcu może coś się ruszy - mówiła Remini.

- Tom kreuje się na "miłego faceta", bo taka jest polityka scjentologów - stworzyć dobry PR. Ale jeśli przypatrzycie się, co on robi, to zobaczycie niespójny obraz.