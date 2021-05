Kolejna ofiara Marilyna Mansona zabrała głos. Twierdzi, że przeżyła z nim koszmar

Do grona oskarżających go kobiet dołączyła też Morgan Smithline, która przez pewien czas spotykała się z Mansonem. W trakcie trwania ich związku kobieta wyznała, że 52-letni muzyk, oprócz niezliczonej liczby napaści seksualnych, gryzł ją, biczował, skaleczył nożem ozdobionym swastyką i podczas seksu wepchnął jej pięść do ust. Mówi, że zmusił ją również do zawarcia paktu krwi i że była zamknięta w czymś, co nazywał

"pokojem złych dziewczyn", szklanym, dźwiękoszczelnym pokoju, ilekroć go zdenerwowała.