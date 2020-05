14 lat temu nagrał wideo. Teraz pozywa Latkowskiego

- W ciągu dwóch tygodni złożę pozew przeciwko panu Latkowskiemu. Czuję się przez niego potwornie skrzywdzony. Przez pewien czas byłem obrońcą Krystiana W., ale niczym sobie nie zasłużyłem, żeby być również posądzanym o pedofilię. Nigdy nie chodziłem do Zatoki Sztuki. Zazwyczaj, gdy gdzieś wychodziłem w Sopocie, to miałem na sobie bluzę z kapturem i krótkie spodenki, więc nawet ze względu na strój nikt by mnie do Zatoki Sztuki nie wpuścił. Teraz ze sprawą Krystka nie mam już nic wspólnego, a film Latkowskiego jest na bardzo niskim poziomie dowodowym - zapowiada adwokat w rozmowie z "Faktem".