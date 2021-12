Kolejna osoba popiera wersję Baldwina. "Nie doszło do tego"

Tym samym aktor zabrał głos sześć tygodni po tragicznym wydarzeniu. Pod koniec października podczas kręcenia sceny do westernu "Rust" wystrzeliła broń, którą trzymał. Niestety okazało się, że nabita była prawdziwą amunicją. W wyniku postrzału zginęła operatorka Halyna Hutchins, a reżyser Joel Souza z poważnymi ranami trafił do szpitala. Śledztwo trwa i co kilka dni dowiadujemy się kolejnych szczegółów.